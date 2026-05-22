В Херсоні жінка підірвалась на вибухонебезпечному предметі

У Херсоні 67-річна жінка тяжко травмувалася через підрив на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомили в Херсонській міській раді.

За попередньою інформацію, постраждала підняла невідомий предмет у Дніпровському районі міста.

Внаслідок детонації жінка отримала мінно-вибухову травму, ампутацію лівої кісти, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг.

Постраждалу госпіталізували у важкому стані.

"Закликаємо херсонців: не торкайтеся свідомих предметів! Не притягуйте нічого із землі, не наближайтеся та негайно підключіться про знахідку ДСНС або поліцію", - зазначили в міськраді.