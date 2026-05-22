В Херсоні жінка підірвалась на вибухонебезпечному предметі

У Херсоні 67-річна жінка тяжко травмувалася через підрив на невідомому вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомили в Херсонській міській раді.
За попередньою інформацію, постраждала підняла невідомий предмет у Дніпровському районі міста.
Внаслідок детонації жінка отримала мінно-вибухову травму, ампутацію лівої кісти, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг.
Постраждалу госпіталізували у важкому стані.
"Закликаємо херсонців: не торкайтеся свідомих предметів! Не притягуйте нічого із землі, не наближайтеся та негайно підключіться про знахідку ДСНС або поліцію", - зазначили в міськраді.