Буданов: Росія «випалює» на окупованих територіях українську ідентичність

Росія знищує українську ідентичність жителів тимчасово окупованих територій.
Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов на Kyiv Stratcom Forum 2026.
«Наш ворог має колосальний історичний досвід у сфері інформаційно-психологічних операцій та спотворення сенсів. Тому когнітивна війна потребує системного підходу, значних ресурсів і професійних кадрів. Те, що росіяни роблять зараз на тимчасово окупованих територіях України, – це інженерія людської свідомості. Науково доведено, що достатньо систематично транслювати один і той самий посил протягом 40 днів, щоб він глибоко осів у мисленні», - розповів Буданов.
Він додав, що окупанти намагаються «повністю випалити українську ідентичність на загарбаних землях, і ми повинні протиставити цьому нову модель стратегічних комунікацій із нашими людьми на окупованих територіях».
Також Буданов вважає, що спроби Кремля збудувати всередині РФ «цифрове гетто», забороняючи іноземні месенджері, є підготовкою до ухвалення майбутніх непопулярних рішень.
«Росія бере приклад із Північної Кореї та будує цілком ізольовану країну. Проте реальність на полі бою ламає будь-яку пропаганду. Шлях від «Києва за три дні» до «Донбасу за будь-яку ціну», а тепер уже й до суто декларативних вимог про позаблоковість України свідчить про неможливість досягнення початкових цілей. Зараз пропаганда поспіхом вигадує нові формати «перемоги», щоб переконати російське суспільство та виправдати величезні втрати у війні», - сказав глава ОПУ.
- Окупанти працюють на ТОТ як із дорослим населенням, так і дітьми й молоддю.
- Українських дітей активно залучають до російських пропагандистських заходів, "патріотичного виховання", з ними працюють російські "ветерани". Також школярів возять у російські табори, де проводять відповідний ідеологічний вишкіл.