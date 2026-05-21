Буданов: Росія «випалює» на окупованих територіях українську ідентичність

Ворог має великий досвід у у сфері інформаційно-психологічних операцій та спотворення сенсів.

Кирило Буданов
Фото: gur.gov.ua

Росія знищує українську ідентичність жителів тимчасово окупованих територій.

Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов на Kyiv Stratcom Forum 2026. 

«Наш ворог має колосальний історичний досвід у сфері інформаційно-психологічних операцій та спотворення сенсів. Тому когнітивна війна потребує системного підходу, значних ресурсів і професійних кадрів. Те, що росіяни роблять зараз на тимчасово окупованих територіях України, – це інженерія людської свідомості. Науково доведено, що достатньо систематично транслювати один і той самий посил протягом 40 днів, щоб він глибоко осів у мисленні», - розповів Буданов.

Він додав, що окупанти намагаються «повністю випалити українську ідентичність на загарбаних землях, і ми повинні протиставити цьому нову модель стратегічних комунікацій із нашими людьми на окупованих територіях».  

Також Буданов вважає, що спроби Кремля збудувати всередині РФ «цифрове гетто», забороняючи іноземні месенджері, є підготовкою до ухвалення майбутніх непопулярних рішень. 

«Росія бере приклад із Північної Кореї та будує цілком ізольовану країну. Проте реальність на полі бою ламає будь-яку пропаганду. Шлях від «Києва за три дні» до «Донбасу за будь-яку ціну», а тепер уже й до суто декларативних вимог про позаблоковість України свідчить про неможливість досягнення початкових цілей. Зараз пропаганда поспіхом вигадує нові формати «перемоги», щоб переконати російське суспільство та виправдати величезні втрати у війні», - сказав глава ОПУ.

  • Окупанти працюють на ТОТ як із дорослим населенням, так і дітьми й молоддю.
  • Українських дітей активно залучають до російських пропагандистських заходів, "патріотичного виховання", з ними працюють російські "ветерани". Також школярів возять у російські табори, де проводять відповідний ідеологічний вишкіл. 
