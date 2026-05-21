Українців попередили про розсилку повідомлень, що імітують офіційні листи Нацбанку

У тексті листа зловмисники спонукають перейти за посиланням та завантажити архів із переліком документів, однак насправді в архіві міститься шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до вашого комп'ютера. 

Попередження про шахрайську розсилку
Фото: НБУ

Національний банк України попередив, що шахраї розсилають повідомлення, схожі на офіційні листи НБУ. 

«Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ», – розповіли у Нацбанку

Листи приходять із різних електронних адрес. Їхнє оформлення нагадує дизайн сторінки офіційного сайту НБУ. 

У тексті зловмисники спонукають перейти за посиланням та завантажити архів із переліком документів, однак насправді в архіві міститься шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до вашого комп’ютера. 

У НБУ наголошують, що переходити за доданими посиланнями не можна. Також не можна завантажувати жодних файлів.

«Підкреслюємо, для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua», – розповіли у Нацбанку. 

