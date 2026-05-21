За версією слідства, він допомагав оформлювати житло на підставних осіб через фіктивні судові рішення.

Колишньому голові Сквирського районного суду Київської області повідомили про підозру у справі про незаконне заволодіння квартирами померлих людей без спадкоємців, повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокуратура стверджує, що у 2022 році до суду подавали позови про нібито право на спадщину. У документах вказували неправдиві дані про родинні зв’язки та спільне проживання з померлими. Суддя, знаючи про порушення, підписував рішення з фальшивими відомостями та засвідчував їх печаткою.

Саме ці рішення використовували для переоформлення квартир. За даними слідства, упродовж серпня–жовтня 2022 року група з дев’яти людей таким чином заволоділа квартирами у Білій Церкві майже на 4 млн грн.

Обвинувальні акти щодо учасників схеми вже передали до суду.