ГоловнаСуспільствоПодії

Ексголові суду на Київщині оголосили підозру у справі про незаконне заволодіння квартирами померлих одиноких людей

За версією слідства, він допомагав оформлювати житло на підставних осіб через фіктивні судові рішення.

Фото: прокуратура

Колишньому голові Сквирського районного суду Київської області повідомили про підозру у справі про незаконне заволодіння квартирами померлих людей без спадкоємців, повідомляє Офіс генпрокурора. 

Прокуратура стверджує, що у 2022 році до суду подавали позови про нібито право на спадщину. У документах вказували неправдиві дані про родинні зв’язки та спільне проживання з померлими. Суддя, знаючи про порушення, підписував рішення з фальшивими відомостями та засвідчував їх печаткою.

Саме ці рішення використовували для переоформлення квартир. За даними слідства, упродовж серпня–жовтня 2022 року група з дев’яти людей таким чином заволоділа квартирами у Білій Церкві майже на 4 млн грн.

Обвинувальні акти щодо учасників схеми вже передали до суду.

