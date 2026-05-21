На Закарпатті групу киян підозрюють у спробі заволодіти нерухомістю іноземки на понад 21 млн грн

Йдеться про дві квартири та паркомісце в Ужгороді й Києві загальною вартістю понад 21,3 млн грн.

Фото: прокуратура

На Закарпатті викрито п’ятьох жителів Києва, які намагалися незаконно переоформити та продати нерухомість громадянки Азербайджану, повідомляє Офіс генпрокурора. 

Серед підозрюваних - працівник столичного комунального підприємства, його співмешканка, син, який працює в правоохоронному органі, та двоє спільників.

За даними слідства, учасники схеми підробили довіреності нібито від нотаріуса з Монако та намагалися через підконтрольну компанію переоформити на себе нерухомість іноземки. Частину майна вони встигли незаконно перереєструвати, однак завершити схему зі столичною квартирою та продати майно вони не встигли, через вчасне накладення арешту прокурором.

Під час обшуків у Києві, Київській області та Чернігові вилучили техніку, телефони, підроблені документи, печатки та інші докази.

Усім п’ятьом повідомлено про підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. За клопотанням прокуратури, суд обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою з альтернативою застави від 5 до 11 млн грн.

