Міністр оборони: влітку оборонні закупівлі переведуть на тендерні процедури

Переведення на тендери закупівель дальніх артилерійських пострілів вже зекономило 16 %. 

У найближчі місяці міністерство оборони України фокусуватиметься на трьох ключових напрямах. Насамперед працюють над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в Силах оборони

Готуєють до реалізації перші проєкти: справедливу модель грошового забезпечення, нову контрактну систему з чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротацій, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші. Про це міністр оборони Михайло Федоров повідомив журналістам під час зустрічі, присвяченій результатам роботи.

“Друге – антикорупційний трек. Літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. Ми вже провели найбільшу конкурентну процедуру закупівлі дальніх артилерійських пострілів 155 мм і досягли економії понад 16%. Наступний крок – переведення закупівель дронів на тендери. Наше завдання – побудувати прозору, конкурентну й швидку систему закупівель без корупційних ризиків. Паралельно запускаємо низку важливих антикорупційних реформ, зокрема у сфері дослідно-конструкторських робіт та державного гарантування якості”, – сказав міністр.

Третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. Кожен підрозділ повинен розуміти, який мінімум засобів гарантовано отримає наступного місяця для планування роботи та операцій. 

Федоров долав, що від початку року вже значно зросли темпи забезпечення армії. 

“Збільшилося забезпечення FPV на оптоволокні, важких бомберів, крили для розвідки, mid-strike-дронів, deep strike дронів, дронів типу Mavic, легких бомберів, перехоплювачів Shahed та іншого”, – сказав міністр. 

