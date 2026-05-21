СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Внаслідок обстрілів Сумщини за добу є загибла та поранені серед мирних жителів

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Протягом доби, з ранку 20 травня до ранку 21 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 31 населеному пункту в 17 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок обстрілів є поранені серед мирних жителів:

  • У Буринській громаді внаслідок удару російського дрона по цивільній вантажівці поранений 52-річний чоловік.
  • У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 35-річного чоловіка.
  • У Кототопській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА в ніч на 20 травня загинула 94-річна жінка. Крім того, до медичного закладу звернулася 77-річна жінка, яка постраждала під час цієї атаки. 
  • До медичного закладу звернувся 39-річний чоловік, який постраждав через атаку БпЛА 19 травня по Глухівській громаді.
  • До медичного закладу звернувся 53-річний чоловік, що постраждав через наїзд автомобіля на вибуховий пристрій 17 травня у Середино-Будській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська
  • Степанівська
  • Ворожбянська
  • Юнаківська
  • Білопільська
  • Миропільська
  • Краснопільська
  • Хотінська
  • Березівська
  • Есманьська
  • Хутір-Михайлівська
  • Шосткинська
  • Ямпільська
  • Конотопська
  • Кролевецька
  • Буринська
  • Новослобідська
  • Кириківська

Ворог застосовував міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Буринській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Березівській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
  • в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, гаражні приміщення, нежитлову будівлю, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Шосткинській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Глухівській громаді пошкоджено житлові будинки, адміністративне приміщення;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено адміністративне та нежитлові приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 54 хвилини.

