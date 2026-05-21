Внаслідок обстрілів Сумщини за добу є загибла та поранені серед мирних жителів

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Протягом доби, з ранку 20 травня до ранку 21 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 31 населеному пункту в 17 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок обстрілів є поранені серед мирних жителів:

У Буринській громаді внаслідок удару російського дрона по цивільній вантажівці поранений 52-річний чоловік.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 35-річного чоловіка.

У Кототопській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА в ніч на 20 травня загинула 94-річна жінка. Крім того, до медичного закладу звернулася 77-річна жінка, яка постраждала під час цієї атаки.

До медичного закладу звернувся 39-річний чоловік, який постраждав через атаку БпЛА 19 травня по Глухівській громаді.

До медичного закладу звернувся 53-річний чоловік, що постраждав через наїзд автомобіля на вибуховий пристрій 17 травня у Середино-Будській громаді.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Степанівська

Ворожбянська

Юнаківська

Білопільська

Миропільська

Краснопільська

Хотінська

Березівська

Есманьська

Хутір-Михайлівська

Шосткинська

Ямпільська

Конотопська

Кролевецька

Буринська

Новослобідська

Кириківська

Ворог застосовував міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Буринській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Березівській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;

в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, гаражні приміщення, нежитлову будівлю, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Шосткинській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено житлові будинки, адміністративне приміщення;

у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено адміністративне та нежитлові приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 54 хвилини.