Внаслідок обстрілів Сумщини за добу є загибла та поранені серед мирних жителів

Протягом доби, з ранку 20 травня до ранку 21 травня 2026 року, російські війська здійснили майже 50 обстрілів по 31 населеному пункту в 17 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок обстрілів є поранені серед мирних жителів:
- У Буринській громаді внаслідок удару російського дрона по цивільній вантажівці поранений 52-річний чоловік.
- У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 35-річного чоловіка.
- У Кототопській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА в ніч на 20 травня загинула 94-річна жінка. Крім того, до медичного закладу звернулася 77-річна жінка, яка постраждала під час цієї атаки.
- До медичного закладу звернувся 39-річний чоловік, який постраждав через атаку БпЛА 19 травня по Глухівській громаді.
- До медичного закладу звернувся 53-річний чоловік, що постраждав через наїзд автомобіля на вибуховий пристрій 17 травня у Середино-Будській громаді.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська сільська
- Степанівська
- Ворожбянська
- Юнаківська
- Білопільська
- Миропільська
- Краснопільська
- Хотінська
- Березівська
- Есманьська
- Хутір-Михайлівська
- Шосткинська
- Ямпільська
- Конотопська
- Кролевецька
- Буринська
- Новослобідська
- Кириківська
Ворог застосовував міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Буринській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Березівській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
- в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, гаражні приміщення, нежитлову будівлю, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Шосткинській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді пошкоджено житлові будинки, адміністративне приміщення;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено адміністративне та нежитлові приміщення.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 1 людину.
За добу повітряна тривога в області тривала 22 години 54 хвилини.