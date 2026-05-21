СБУ та Сили оборони проводять масштабні дії на випередженя у північних областях України

Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Насамперед робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних регіонах України, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зазначається, вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника.

Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередженя у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

Насамперед робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів.

Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Серед іншого, силовики будуть:

здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів.

проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів.

Превентивна робота відбувається з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Роботу координує Антитерористичний центр при СБУ, а участь окрім підрозділів Служби безпеки беруть також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.