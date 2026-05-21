Суспільство / Війна

На Харківщині від російських обстрілів постраждали 8 людей

Ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів.

Наслідки обстрілів на Харківщині
Фото: Харківська ОВА в Telegram

Упродовж доби 20 травня від ворожих обстрілів на Харківщині постраждали 8 людей. Ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Гонтарівка Старосалтівської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали чоловіки 41 і 40 років та 44-річна жінка; у м. Чугуїв зазнали гострої реакції на стрес 25-річна жінка і 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 43-річний чоловік і 41-річна жінка.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в м. Ізюм постраждав 54-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі, автомобіль, електромережі, 3 приватні будинки, господарчі споруди, багатоквартирний будинок, будинок культури, приватний будинок, господарчу споруду, 3 приватні будинки;

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль ;

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі, 2 приватні будинки; 

у Лозівському районі пошкоджено елеватор ;

у Чугуївському районі пошкоджено склад, АЗС, пошту, адмінбудівлю.

 Упродовж минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення на Харківщині.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького та в районах Стариці й Лиману.

На Куп’янському напрямку ворог атакував сім разів в бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Глушківка та Новоосинове.

