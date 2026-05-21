Росіяни завдали майже 35 авіаударів по Запорізькій області. Є поранені люди

Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 839 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області.
Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, росіяни ударили керованою авіабомбою по Таврійському і поранили там чоловіка.
Війська РФ здійснили 34 авіаудари по Малокатеринівці, Зарічному, Новомиколаївці, Мар’ївці, Лежиному, Новоолександрівці, Новостепнянському, Оленівці, Григорівці, Веселянці, Таврійському, Сонячному, Тернуватому, Копанях, Барвинівці, Трудовому, Воскресенці, Верхній Терсі, Любицькому, Данилівці, Долинці, Лісному, Широкому, Воздвижівці, Новому Полю.
499 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине, Новотроїцьке, Лежине, Розумівку, Любицьке, Новотаврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Цвіткове, Преображенку.
306 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Оленокостянтинівці.
Надійшло 101 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.