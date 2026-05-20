Двох підлітків вдалось повернути з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA

Практично весь час в окупації вони таємно навчались в українській школі.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованої території двох підлітків — 17-річних Альону та Артема.

Як повідомили в організації Bring Kids Back UA, імена дітей змінені з міркувань безпеки.

Відомо, що у квітні вчителька Альони подзвонила на гарячу лінію Української мережі за права дитини і повідомили про свою ученицю. Дівчина шукала можливість виїхати, щоб встигнути скласти НМТ та вступити до українського університету.Вона таємно продовжувала навчатися в українській школі онлайн.

"Родина ретельно приховувала це, адже їхні знайомі вже зазнавали переслідувань через навчання дітей за українською програмою", - йдеться в повідомленні.

Майже два місяці фахівці працювали над організацією безпечного маршруту виїзду для Альони та її бабусі.

Також на підконтрольну територію України вдалося повернути 17-річного Артема. Він хотів виїхати до досягнення повноліття, щоб не бути мобілізованим до російської армії.

Після завершення 9 класу хлопець втратив можливості навчатися в українській школі онлайн через відсутність стабільного інтернету.

" Водночас він свідомо відмовився від навчання у російській школі. Через це понад два роки хлопець перебував у фактичній соціальній ізоляції — майже весь час залишався вдома та практично не виходив на вулицю", - повідомили в організації.

Підлітки першочергово отримають необхідну психологічну підтримку, допомогу з документами та супровід.