Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Двох підлітків вдалось повернути з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA

Практично весь час в окупації вони таємно навчались в українській школі.

Фото: Bring Kids Back UA

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованої території двох підлітків — 17-річних Альону та Артема.

Як повідомили в організації Bring Kids Back UA, імена дітей змінені з міркувань безпеки.

Відомо, що у квітні вчителька Альони подзвонила на гарячу лінію Української мережі за права дитини і повідомили про свою ученицю. Дівчина шукала можливість виїхати, щоб встигнути скласти НМТ та вступити до українського університету.Вона таємно продовжувала навчатися в українській школі онлайн. 

"Родина ретельно приховувала це, адже їхні знайомі вже зазнавали переслідувань через навчання дітей за українською програмою", - йдеться в повідомленні.

Майже два місяці фахівці працювали над організацією безпечного маршруту виїзду для Альони та її бабусі. 

Також на підконтрольну територію України вдалося повернути 17-річного Артема. Він хотів виїхати до досягнення повноліття, щоб не бути мобілізованим до російської армії.

Після завершення 9 класу хлопець втратив можливості навчатися в українській школі онлайн через відсутність стабільного інтернету.

" Водночас він свідомо відмовився від навчання у російській школі. Через це понад два роки хлопець перебував у фактичній соціальній ізоляції — майже весь час залишався вдома та практично не виходив на вулицю", - повідомили в організації.

Підлітки першочергово отримають необхідну психологічну підтримку, допомогу з документами та супровід.

  • На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути сімнадцятирічного хлопця. Юнаку довелося пройти через постійний тиск, залякування та страх.
