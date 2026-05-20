Ракета з ураном: навіщо росіяни застосували «радіоактивний» шахед і чи є така зброя великою загрозою

LB.ua з’ясовує, якої шкоди могла завдати боєголовка, начинена Ураном-235 та Ураном-238, якби залишалась непоміченою у середовищі, навіщо взагалі збіднений уран у боєприпасах, і чи можуть росіяни застосовувати такі штуки масово.

Про знахідку Служба безпеки України оголосила 20 травня — за півтора місяця після події. Деякі медіа подають цю новину так, наче Україна опинилась під «атакою радіоактивних дронів». Це не зовсім так, і експерти називають цю історію радше винятком, ніж свідченням нової загрози.

В ніч на 7 квітня росіяни застосували на Чернігівщині ракету Р-60 з радіоактивною бойовою частиною. Ракета була встановлена на модифікованому ударному дроні «Герань-2». До її складу входили уражаючі елементи зі збідненого урану. Контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на її уламках. Поблизу уламків безпілотника радіаційна розвідка зафіксувала рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, а це значне перевищення природного радіаційного фону. Бойову частину вже привели до безпечного стану і перевезли до місця зберігання радіоактивних відходів.

Фото: СБУ Уламки дрона з підвищеним радіаційним фоном.

Звідки радіоактивність і кому це вигідно

Фрагменти ракети Р-60 класу «повітря-повітря» знайшли поблизу селища Камка на Чернігівщині. Доза, яку зареєстрували фахівці СБУ на місці влучання безпілотника, у 100 разів перевищує фон. Але це не критично, пояснює Олена Паренюк, радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України.

«Як ми бачили, уран не був розкиданий по території. Боєголовку, сам уражаючий стержень вилучили. Тому можемо сподіватися, що на території нема підвищення забруднення радіонуклідами (але не можемо сказати цього точно), — говорить вона. — Зараз радимося з колегами, щоб зв’язатися з представниками СБУ і взяти на аналіз зразки, якщо це можливо, і потім дати розгорнутішу інформацію».

Уран застосовується не тільки в Р-60, а й в танкових боєприпасах повсюдно, розповідає авіаційний експерт Валерій Романенко. Але в ракетах його дуже мало. «Уявіть літровий термос — оце обсяг бойової частини. Ракета маленька: діаметром сантиметрів 15 і в довжину близько 20, — каже він. — Навряд вона може загидити всю область».

Метал використовують в авіаційних ракетах як важкий «убійний» елемент. Найчастіше застосовують вольфрам у спеціальній нарізці. «Будь-який предмет нарізається так, щоб були уламки — не вибухом утворювались, а готові були, — пояснює Романенко. — Такі важкі елементи накладаються, бо що важча бойова частина, то сильніших уражень завдає».

Фото: СБУ Фрагменти ракети Р-60 класу 'повітря–повітря', які було знайдено поблизу селища Камка.

В соцмережах і деяких медіа встигли інтерпретувати новину так, нібито Україну атакують радіоактивні шахеди. Натомість ідеться про ракети, створені ще у 70-х роках, які росіяни просто навчилися встановлювати на безпілотники. Такі боєприпаси добре пробивають танкову броню, й від них може статися самозагоряння ураженої техніки, зауважує Олена Паренюк. Але зазвичай у складі цих снарядів — не дуже радіоактивний Уран-238. «Сам він уже щільний (крім того, що радіоактивний), і його використовують не через його радіоактивні показники, а завдяки показникам щільності», — розповідає вона.

Р-60 ніколи не використовувалась із будь-яким ядерним озброєнням. Ця ракета не передбачає застосування таких засобів підриву, говорить директор з розвитку оборонного підприємства, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. Радіоактивне випромінювання могли зафіксувати з низки причин, а судити доводиться лише з опублікованих фото.

«Ймовірно, йдеться про залишкове забруднення окремих компонентів, використаних при створенні шахеда. Чи були використані елементи для балансування, екранування із ураном, — припускає він. — Або ж через специфіку деяких матеріалів у результаті вибуху і пошкодження міг виникнути такий (радіоактивний, — Ред.) ефект». Бо, схоже, ворог бере все що під руку трапляється і використовує для виготовлення зброї.

Фото: Факти Анатолій Храпчинський

Можливо, радіоактивне випромінювання виникло й просто тому, що на ракеті були залишки якихось екрануючих засобів або й просто вона на складі лежала поряд з чимось небезпечним. Або йдеться про звичайну російську інформаційну атаку.

«Засунути в БПЛА якусь штуку з брудним ураном, паралельно розповідаючи про проведення ядерних випробувань, щоб посіяти паніку серед українців — це цілком у стилі роспропаганди», — переконаний Храпчинський.

Наскільки це шкідливо і масово

«Ясно, що це не азотні добрива, але й менш небезпечно, ніж хімічна зброя з білого фосфору, яку росіяни застосовують в Україні», — пояснює Олена Паренюк.

Кількість радіоактивного металу в ракетах дуже мала, а уран дуже збіднений, говорить Валерій Романенко. «Нема такого високого рівня радіоактивності, як у збройового урану, — відзначає він. — Люди працювали з ним без захисних костюмів».

12 мкЗв/годину — нібито й чимало (нормальний природний фон — до 0,30 мкЗв/год, небезпечний рівень радіації — понад 1,20 мкЗв/год). Але має значення, в якій саме точці заміряли цей показник, зауважує Олександр Купний, дозиметрист Чорнобильської АЕС: у безпосередній близькості чи в метрі від уламків.

«Для розрахунку отримуваної дози вимірювання проводяться за відстані одного метра від джерела радіоактивного випромінювання, а не впритул. В цьому випадку, підозрюю, вимірювали саме впритул», — говорить він.

Фото: СБУ Вимірювання радіаційного фону на фрагментах ракети Р-60 класу 'повітря–повітря', які було знайдено поблизу селища Камка.

Якщо таку боєголовку не чіпати, не розбирати за частини й «сувеніри», то вона, перебуваючи в навколишньому середовищі (загубилась, не знайшли), ніяк не шкодила б йому, переконаний Купний. «За п’ять-шість метрів від неї фон уже нормальний. Ніхто б і не помітив», — каже він. Боєголовка радше завдала би шкоди як токсин (отруювала б середовище). «Будь-який боєзаряд токсичний у більшому чи меншому ступені. Від мін екологічної шкоди теж чимало», — порівнює він.

Але боєголовка могла й розлетітися на шматки. І вплив на навколишнє середовище і людину таких елементів науковці описувати поки не беруться. «Ми зараз намагаємося отримати фінансування, щоб провести відповідні дослідження. У нас таких втрачених джерел (боєголовок) і власних українських (в Україні з радянських часів теж могли залишитись такі боєприпаси, — Ред.) може бути до кількох тисяч на території країни, — говорить Олена Паренюк. — Ми не знаємо, що з цим відбувається». Якби представники силових структур надали науковцям матеріали і запросили до досліджень, вчені «були б дуже раді і зробили це». А ініціювати такі дослідження самостійно вони не можуть з безпекових причин, пояснює експертка.

«Якби ми могли разом з силовиками дати якийсь брифінг, то паніки було б менше», — впевнена вона.

Фото: facebook.com/olena.pareniuk/ Олена Паренюк

Чи можуть росіяни масово закидати нас такими урановими боєприпасами? Це дорога зброя, уран досить складно добувати, і масовою вона бути не може, вважає Олена Паренюк. Старі ракети Р-60 в принципі масово не застосовуються: вони можуть бути на одному з 50 чи 100 безпілотників, пояснює Валерій Романенко. Окремі серії таких ракет могли випускатися з урановими уражаючими елементами, та найчастіше використовується вольфрам або й звичайна сталь.

«Росіяни беруть будь-яку Р-60, яка завалялася на складах, і ставлять на БПЛА. Війна — це завжди утилізація складів», — каже авіаційний експерт.

На його думку, випадок на Чернігівщині досить рідкісний і серйозної небезпеки не становить.

Фото: Зоряна Стельмах Валерій Романенко, авіаексперт

«Неприємно, треба на це зважати і скаржитися у відповідні органи, але паніки робити не варто», — каже Романенко.