ЗСУ: Із початку вторгнення Росія 13 тисяч разів застосувала хімічні речовини проти українських бійців

13 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксували від початку повномасштабної агресії РФ проти Сил оборони України.

Про це повідомив відділ комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ.

Військові підкреслили, що окупанти системно застосовують небезпечні хімічні речовини подразнювальної дії поряд із традиційними засобами вогневого ураження. Лише у березні було близько 400 таких випадків.

«Противник використовує газові гранати типу К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки — скиди з безпілотних літальних апаратів. Найчастіше такі засоби застосовуються по позиціях Сил оборони України з метою змусити особовий склад залишити укриття та отримати тактичну перевагу на напрямках зосередження основних зусиль», - повідомили Сили підтримки.

Підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту фіксують такі випадки, а відібрані проби передають для криміналістичних досліджень.

Найбільша інтенсивність застосування була зафіксована торік у квітні — 894 випадки.

У ЗСУ нагадали, що відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин як засобу ведення війни є забороненим. «Речовини CS і CN у мирний час можуть використовуватись правоохоронними органами виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень, однак їх застосування у бойових умовах є незаконним», - наголосили військові.

ЗСУ повідомили про зростання інтенсивності застосування таких речовин у весняно-літній період. « 2024 році пік припав на травень і червень (понад 700 та 600 випадків відповідно), у 2025 році — на травень і червень (понад 800 та 700). З урахуванням цієї тенденції прогнозується подальше збільшення кількості таких атак», - додали в Силах підтримки.