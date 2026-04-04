Російські нафтові термінали не можуть приймати вантажі через атаки безпілотників

Російські нафтові хаби в Усть-Лузі та Приморську на Балтиці залишаються неспроможними обробляти вантажі після серії атак українських дронів, пише Reuters.

Через це російські нафтопереробні заводи шукають альтернативні маршрути для експорту. Удари пошкодили інфраструктуру портів протягом останніх двох тижнів березня.

Обмеження експорту і збої на великих НПЗ можуть призвести до падіння видобутку нафти в Росії. Трейдери зазначають, що заводи не можуть постачати дизельне пальне до Приморська з 22 березня, що позбавило підприємства європейської частини Росії та Сибіру найвигіднішого шляху збуту. Через це компанії розглядають дорожчі перевезення залізницею до інших терміналів.

Заводи, які зазвичай відвантажували пальне в Усть-Лузі, намагаються переспрямувати мазут у Висоцьк або Тамань на Чорному морі. Проте Висоцьк має меншу потужність, а транспортування до Тамані потребує значно більшої кількості залізничних вагонів. Фінські морські посадовці підтвердили, що кількість суден у Приморську та Усть-Лузі різко скоротилася до одиничних випадків замість звичних 40–50 суден на тиждень.