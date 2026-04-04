Від мінно-вибухових травм постраждала 1431 людина, серед них – 146 дітей.

22% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами – це понад 133 тисячі квадратних кілометрів.

Про це повідомили у ДСНС, зазначаючи, що сьогодні – Міжнародний день мінної просвіти.

Від початку повномасштабного вторгнення саперні підрозділи ДСНС і Національної поліції вже обстежили понад 248 тисяч гектарів і виявили більш як 1 мільйон 112 тисяч небезпечних предметів.

“Ми діємо комплексно. Це не лише щоденне знешкодження забруднених територій, а й превентивна робота, зокрема направлена на освіту дітей”, – додали рятувальники.

Сьогодні загалом функціонують 28 мобільних класів, з яких 15 – загального безпекового профілю та 13 — спеціалізованих на мінній безпеці. Особливу увагу наші фахівці приділяють роботі на деокупованих територіях, де навчання правил поводження з вибухонебезпечними предметами є критично важливим. Завдяки активній роботі цих класів на сьогодні вдалося навчити вже понад 600 тисяч людей.