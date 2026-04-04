Росіяни дистанційно мінують Комишани Херсонської області мінами типу "Пряник"

Ворожі міни помітили на вулиці Центральній у Комишанах.

Російська армія дистанційно мінує територію Комишан Херсонської області мінами типу "Пряник", повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"З Комишан повідомляють про дистанційне мінування. Ворог розкидав міни типу "Пряник" на вулиці Центральній", – зазначає він.

Мешканців Комишан закликають обмежити пересування цією територією. Зона мінування може бути більшою.

"Якщо ви виявили невідомий вибухонебезпечний предмет, не підходьте до нього. Одразу телефонуйте 101 або 102", – наголошує Шанько.