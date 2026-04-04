Сирський: ЗСУ посилюють підготовку військових та протидію ворожим дронам

У ситуації, коли противник має подвійну перевагу в особовому складі та техніці, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський наголосив, що ключовими для українських військових залишаються якість підготовки, збереження життя та ефективне застосування наявного озброєння.

Під час робочої наради було ухвалено рішення внести зміни до програм підготовки, зокрема посилити технологічну складову та зосередитися на роботі з БПЛА та протидії ворожим дронам.

Особлива увага приділяється індивідуальній підготовці військовослужбовців та аналізу зворотного зв’язку від курсантів для вдосконалення навчальних програм.

З метою безпеки та ефективності навчання продовжується розосередження полігонів та навчальних центрів, а також будівництво укриттів.

На сьогодні 68 військових частин проводять базову загальновійськову підготовку на власних фондах. Деякі бригади готують новачків власними силами тривалий час, інші — лише нещодавно розпочали таку роботу.

Серед прикладів ефективної підготовки головком відзначив 3-тю штурмову та 57-му мотопіхотну бригади, які демонструють позитивні результати.

«Наші партнери визнають високий рівень підготовки українського війська та переймають наш досвід», — зазначив Олександр Сирський, подякувавши кожному воїну за службу та внесок у захист України.