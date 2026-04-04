Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Росіяни атакували Немишлянський район Харкова, є постраждалі

На місці удару виникла пожежа.

Росіяни атакували Немишлянський район Харкова, є постраждалі
наслідки удару РФ по Немишлянському району Харкова
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України

Ворожий БпЛА атакував Немишлянський район Харкова. Відомо про пораненого.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через атаку РФ у Немишлянському районі спалахнула пожежа. 

Кількість постраждалих у Немишлянському районі зросла до трьох людей. Внаслідок ворожого удару постраждав 70-річний чоловік. Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Лікарі надають їм допомогу.

Також за інформацією обласної прокуратури, ще дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

За попередніми даними, російська армія застосувала по місту безпілотник типу «Герань-2».

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці влучання працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.

Читайте також
