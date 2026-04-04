Росіяни атакували Немишлянський район Харкова, є постраждалі

Ворожий БпЛА атакував Немишлянський район Харкова. Відомо про пораненого.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через атаку РФ у Немишлянському районі спалахнула пожежа.

Кількість постраждалих у Немишлянському районі зросла до трьох людей. Внаслідок ворожого удару постраждав 70-річний чоловік. Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Лікарі надають їм допомогу.

За попередніми даними, російська армія застосувала по місту безпілотник типу «Герань-2».

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці влучання працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.