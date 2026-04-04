Сили ППО знищили 260 із 286 ударних БпЛА, ще близько 20 ворожих дронів у повітряному просторі України

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Уночі 4 квітня Росія запустила по містах України 286 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО знешкодили 260 повітряних цілей. Фіксують ще близько 20 ворожих БпЛА у повітряному просторі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 04 квітня (з 18:00 03 квітня) противник атакував 286 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 200 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 7:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько 20 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!