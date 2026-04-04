У російському Тольятті після атаки дронів горять хімічні заводи

Внаслідок атаки БПЛА у російському Тольятті Самарської області розпочалася масштабна пожежа в районі двох важливих підприємств хімічної промисловості.

За повідомленнями очевидців, палає біля заводів Тольяттікаучук і Куйбишевазот. Перший спеціалізується на виробництві синтетичних матеріалів для шинної і гумотехнічної галузей. А другий виробляє добрива і сировину для інших хімічних підприємств.

Обидва об'єкти відіграють важливу роль в економіці окупантів, зокрема й воєнному її напрямі.

Російське міноборони на тлі влучань у Тольятті заявило, що нібито їхні засоби ППО збили упродовж ночі 283 безпілотники на 12 регіонами РФ.