За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"

Директорка Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” Роза Тапанова повідомила, що внесе 8 млн гривень на депозитний рахунок для формування застави за Андрія Єрмака – адвоката й колишнього голови Офісу президента. Про відповідне рішення вона поінформувала в Facebook.

Тапанова стверджує, що ця сума є частиною її офіційних доходів, зазначених в декларації. Загалом за Єрмака, аби він не перебував під вартою, мають внести 140 млн грн.

“Вважаю це доцільним для забезпечення конституційного права на захист та підтримки принципу презумпції невинуватості”, – прокоментувала вона рішення долучитися до застави.

Доповнення. РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС пише, що станом на момент написання матеріалу на депозитний рахунок внесли 14,5 млн гривень.

Bihus.info повідомляли, що Тапанова була бізнес-партнеркою Андрія Єрмака. "Після приходу Андрія Єрмака в ОП Роза Тапанова почала отримувати все більше державних посад. Нині (станом на 2022. – Ред.) вона обіймає одразу три: член наглядової ради державної Укрнафти” (за квотою Міноборони), член наглядової ради державного «Ощадбанку» (від Кабміна) і директорка Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» (засновник – Міністерство культури)".

На посадах члена наглядових рад Укрнафти і Ощадбанку за 2024 рік вона задекларувала мільйонні прибитки, писало NV. Це 4,418 млн грн гонорарів від Укрнафти і 6,699 млн грн гонорарів та 603 тис. грн премії і бонусів від Ощадбанку.