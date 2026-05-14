Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаПолітика

За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"

Загалом сума застави становить 140 млн. 

За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Роза Тапанова
Фото: Роза Тапанова в facebook

Директорка Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” Роза Тапанова повідомила, що внесе 8 млн гривень на депозитний рахунок для формування застави за Андрія Єрмака – адвоката й колишнього голови Офісу президента. Про відповідне рішення вона поінформувала в Facebook

Тапанова стверджує, що ця сума є частиною її офіційних доходів, зазначених в декларації. Загалом за Єрмака, аби він не перебував під вартою, мають внести 140 млн грн. 

“Вважаю це доцільним для забезпечення конституційного права на захист та підтримки принципу презумпції невинуватості”, – прокоментувала вона рішення долучитися до застави.

Доповнення. РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВАКС пише, що станом на момент написання матеріалу на депозитний рахунок внесли 14,5 млн гривень.  

Bihus.info повідомляли, що Тапанова була бізнес-партнеркою Андрія Єрмака. "Після приходу Андрія Єрмака в ОП Роза Тапанова почала отримувати все більше державних посад. Нині (станом на 2022. – Ред.) вона обіймає одразу три: член наглядової ради державної Укрнафти” (за квотою Міноборони), член наглядової ради державного «Ощадбанку» (від Кабміна) і директорка Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» (засновник – Міністерство культури)". 

На посадах члена наглядових рад Укрнафти і Ощадбанку за 2024 рік вона задекларувала мільйонні прибитки, писало NV.  Це 4,418 млн грн гонорарів від Укрнафти і 6,699 млн грн гонорарів та 603 тис. грн премії і бонусів від Ощадбанку.

  • Після двох днів судових слухань ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Суддя частково задовольнив клопотання САП, яка просила про тримання під вартою і заставу в 180 млн грн.
  • Сторона захисту просила не призначати запобіжний захід або ж обмежитися заставою.
  • Єрмак після рішення суду заявив, що в нього коштів на заставу немає, але він має багато друзів та знайомих, на підтримку яких може розраховувати.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies