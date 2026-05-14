Політика

Президент Польщі не хоче відвідувати Україну цього року

Кароль Навроцький не поспішає їхати до Києва, попри запрошення українського колеги.

Президент Польщі Кароль Навроцький під час перебування у Румунії на саміті "Бухарестської дев'ятки" отримав від Володимира Зеленського запрошення відвідати Україну, але не погодився зробити це найближчим часом.

Як пише "Укрінформ", глава держави провів двосторонню зустріч з українським колегою, яку назвав "конструктивною та приязною". Водночас свій можливий візит до України Навроцький відкладає щонайменше до 2027 року.

Із Зеленським польський президент матиме нагоду поспілкуватися особисто у червні у Гданську, де відбуватиметься Міжнародна конференція з відновлення України. Участь у заході візьмуть близько сотні делегацій з країн світу, 40 держав будуть представлені на урядовому рівні.

Кароль Навроцький вважається правим політиком, євроскептиком та займає не надто лояльну до України позицію. Він постійно конфліктує з проєвропейським урядом Дональда Туска - наприклад, ветував закон про кредит на переозброєння за програмою SAFE.

