Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Трамп прибув до Китаю на саміт із Сі Цзіньпіном

Аналітики не очікують великих проривів на переговорах двох лідерів.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп прилетів до Китаю на саміт із Сі Цзіньпіном, повідомляє BBC News. 

Під час свого дводенного візиту Трамп проведе важливі переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Разом з Трампом до КНР прилетіли керівники найбільших американських компаній, серед яких Ілон Маск та Тім Кук.

Втім аналітики не очікують великих проривів на переговорах двох лідерів. Однак можливо буде продовжено торговельне перемир'я між Пекіном та Вашингтоном, яке було досягнуто у жовтні 2025 року.

Також очікується, що Китай оголосить про значні нові закупівлі американської продукції — яловичини, м'яса птиці, соєвих бобів тощо. 

Може бути оголошено про угоду з постачання КНР приблизно 500 літаків Boeing 737 MAX.

Китай домагатиметься пом'якшення американських обмежень на постачання напівпровідників та обладнання для їх виробництва.

Лідери також планують обговорити війну на Близькому Сході.

