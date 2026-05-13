Зеленський не підписав 44 ухвалені Радою закони, - нардеп Лозинський

Депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вніс на реєстрацію законопроєкт, який дозволить голові Верховної Ради підписувати закони, які президент не підписує і не ветує у встановлений Конституцією 15-денний термін.

Про це Лозинський заявив у парламенті, передає LB.ua.

За його словами, один із непідписаних законів чекає на підпис президента вже 687 днів - серед них ініціатива про спрямування десятків мільярдів гривень на сили безпеки і оборони та закон про підзвітність уряду парламенту.

"У вас 44 пропущених. Пропущених не від Андрія Борисовича Єрмака. У вас, на жаль, 44 не підписаних закони, які в цьому залі народні депутати України проголосували та ухвалили в цілому", - заявив Лозинський.

Народний депутат нагадав про конституційну вимогу щодо термінів підписання або ветування ухвалених парламентом законів.

"Згідно з Конституцією, ви зобов’язані в 15-денний термін або підписати, або заветувати. Це нонсенс і це ганьба, тому що ми в парламентсько-президентській республіці", - наголосив Лозинський.

Серед непідписаних законів він назвав ключові для оборони країни ініціативи, ухвалені конституційною більшістю, а також закон про підзвітність уряду парламенту.

"687 днів президент не підписує закон, який скеровує десятки мільярдів гривень на сили безпеки і оборони, який дозволяє органам місцевого самоврядування легально підтримувати армію. Цей закон не цікавий президенту. Також ми з вами проголосували обов’язковий звіт міністрів під час звільнення. уряд має бути підзвітний парламенту. Закон не підписаний. Президенту не цікава суб’єктність парламенту", - заявив депутат.

Він запропонував законодавчий механізм, який дозволить спікеру Ради підписувати закони замість президента.

"Аби це змінити, я вношу законопроєкт на реєстрацію народним депутатам… Законопроєкт на реалізацію статті 94 Конституції. Конституція каже: «Закон, який президент не підписує і не ветує, вважається схваленим і має бути підписаний». Але Конституція не каже, ким має бути підписаний. В парламентсько-президентській республіці має бути підписаний головою Верховної Ради", - пояснив Лозинський.