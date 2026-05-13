Журналіст Радіо Свобода: Польща та Франція проти відкриття більше одного кластеру переговорів України з ЄС

У червні вирішиться, наскільки наша держава наблизиться до членства у Євросоюзі.

Редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк стверджує, що дві держави Європейського Союзу найбільше чинять опір відкриттю більш ніж одного кластеру у переговорах про вступ України.

Однією з цих держав є Франція. У Парижі керуються власними внутрішньополітичними процесами: швидкий вступ України і загалом розширення ЄС на схід не підтримують ані праві, ані ліві радикали. У 2027 році відбудуться президентські вибори, тож ніхто з потенційних наступників Емманюеля Макрона не хоче ризикувати отримати негатив для своєї кампанії через українське питання.

Інша країна, яка не прагне швидкого прогресу України, це Польща. Варшава розуміє, що Київ стане отримувачем коштів із фондів ЄС, які зараз здебільшого йдуть саме у Східну Європу - Болгарії, Румунії, Словаччині та самій Польщі.

Під час головування Кіпру в Євросоюзі у червні, ймовірно, буде відкрито лише кластер "Основи" - навіть попри лобіювання балтійськими державами відкриття усіх розділів переговорів для України і Молдови. Проте прогрес за іншими п'ятьма кластерами цілком може бути досягнутий пізніше, у липні. 

