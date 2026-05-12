Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаПолітика

Голова Конгресу депутатів Іспанії у ВР: Мадрид схвалює вступ України в ЄС

Вона сказала, що Україна повинна брати участь у кожному рішенні щодо свого майбутнього.

Голова Конгресу депутатів Іспанії у ВР: Мадрид схвалює вступ України в ЄС
Голова Конгресу депутатів Королівства Іспанія Франсіна Арменголь
Фото: Скріншот трансляції ВР

Іспанія повністю підтримує кандидатуру України до вступу в ЄС, і також наша держава повинна брати участь у кожному рішенні щодо свого майбутнього.

Про це заявила у Верховній Раді Голова Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) Королівства Іспанія Франсіна Арменголь, стало відомо із трансляції засідання. 

«Перспектива вступу залишається найвідчутнішим знаком непохитної підтримки Союзом свободи, незалежності та суверенітету України. Сьогодні в стінах парламенту я закликаю Україну наполегливо працювати, щоб ця перспектива стала незворотною», – сказала вона і закликала якомога швидше відкривати переговорні кластери, оскільки Україна вже готова та відповідає необхідним умовам. 

За словами Арменголь, що міжнародна обстановка не може відволікати від того, що відбувається в Україні, тому потрібно продовжувати говорити на міжнародній арені, щоб мобілізувати треті країни та заохочувати їх підтримувати переговори щодо припинення вогню та справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права. 

За її словами, мир має базуватися на міжнародному праві, а не ставати «винагородою для агресора». Франсіна Арменголь наголосила, що кордони не можуть змінюватися силою, а мирний процес не має бути лише короткою паузою між війнами.

«Україна повинна брати участь у кожному рішенні щодо свого майбутнього. Європа та Україна хочуть миру. Рішення щодо України не можуть бути прийняті без України, так само як не може бути дебатів щодо європейської безпеки без європейців», – зазначила політикиня. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies