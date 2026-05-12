Голова Конгресу депутатів Іспанії у ВР: Мадрид схвалює вступ України в ЄС

Іспанія повністю підтримує кандидатуру України до вступу в ЄС, і також наша держава повинна брати участь у кожному рішенні щодо свого майбутнього.

Про це заявила у Верховній Раді Голова Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) Королівства Іспанія Франсіна Арменголь, стало відомо із трансляції засідання.

«Перспектива вступу залишається найвідчутнішим знаком непохитної підтримки Союзом свободи, незалежності та суверенітету України. Сьогодні в стінах парламенту я закликаю Україну наполегливо працювати, щоб ця перспектива стала незворотною», – сказала вона і закликала якомога швидше відкривати переговорні кластери, оскільки Україна вже готова та відповідає необхідним умовам.

За словами Арменголь, що міжнародна обстановка не може відволікати від того, що відбувається в Україні, тому потрібно продовжувати говорити на міжнародній арені, щоб мобілізувати треті країни та заохочувати їх підтримувати переговори щодо припинення вогню та справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права.

За її словами, мир має базуватися на міжнародному праві, а не ставати «винагородою для агресора». Франсіна Арменголь наголосила, що кордони не можуть змінюватися силою, а мирний процес не має бути лише короткою паузою між війнами.

«Україна повинна брати участь у кожному рішенні щодо свого майбутнього. Європа та Україна хочуть миру. Рішення щодо України не можуть бути прийняті без України, так само як не може бути дебатів щодо європейської безпеки без європейців», – зазначила політикиня.