Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту Гранаділья-де-Абона на іспанському острові Тенерифе, пише Sky News.

За інформацією видання, пасажирів та частину екіпажу доставлять на берег невеликими човнами. Після цього людей розподілять на репатріаційні рейси для повернення до своїх країн.

Напередодні міністр охорони здоров’я Іспанії Хав'єр Паділья виступив із заявою у соцмережі X, намагаючись заспокоїти мешканців Канарських островів через ситуацію із судном.

За його словами, фахівці провели перевірки на борту MV Hondius і не виявили гризунів, які можуть бути переносниками хантавірусу.

"Ймовірність того, що андський гризун із гірського середовища підніметься на борт і досягне узбережжя Канарських островів, дорівнює нулю", – заявив Паділья.

Трьох людей із круїзного лайнера Hondius, де розпочався спалах небезпечного хантавірусу, евакуювали з борту. Вони отримуватимуть медичну допомогу в Нідерландах.

Суд у Мадриді дозволив владі Іспанії запровадити обов’язковий карантин для 14 громадян країни, які перебувають на борту судна MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу.

МОЗ України раніше пояснювало, що хантавірус належить до групи зоонозних (ті, що переносяться тваринами й передаються людині) вірусних інфекцій. Патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань – геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром.

Від людини до людини хантавірус не передається. Натомість інфікуватися хантавірусом людина може, вдихнувши пил або дрібні частинки, які містять вірус. Такі частинки утворюються з сечі, фекалій чи слини інфікованих диких гризунів – наприклад, мишей чи полівок.

Інші можливі способи зараження:

через шкіру або слизові оболонки, якщо вона пошкоджена і була в контакті з гризунами або предметами, забрудненими їхніми виділеннями;через їжу, якщо вона була забруднена вірусом (аліментарний шлях).Найнебезпечніші періоди для інфікування людей від гризунів – пізня весна, літо та осінь, коли люди активніше контактують з природою.

Симптоми інфікування хантавірусомІнфекції, спричинені хантавірусами, можуть викликати:

лихоманку, головний біль, нудоту;

біль у попереку, порушення сечовиділення;

Як уберегтися від хантавірусу