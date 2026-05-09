Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСвіт

ЗМІ: союзники США в Європі очікують, що Трамп виведе більше військ з континенту

Йдеться, зокрема, про скорочення контингенту американських військових в Італії.

ЗМІ: союзники США в Європі очікують, що Трамп виведе більше військ з континенту
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Союзники США в Європі очікують, що президент Дональд Трамп виведе більше військ з континенту, пише Bloomberg.Раніше Трамп заявив про виведення 5000 військовослужбовців з Німеччини.

Високопоставлені дипломати країн-союзників НАТО прогнозують, що Трамп оголосить про подальше скорочення військ, можливо, зокрема в Італії. Він також може скасувати план часів президентства Джо Байдена щодо розміщення ракет великої дальності в Німеччині.

Інші сценарії включають припинення участі США в деяких військових навчаннях та перенаправлення військ з країн, якими вони незадоволені, до інших, які нібито більше підтримують президента. 

За словами джерел, ця ідея виникла ще під час першого терміну Трампа, коли він розглядав можливість відправлення додаткових військ до Польщі.

Вони заявили, що їхні прогнози щодо виведення військ ґрунтуються на публічних коментарях Трампа та розмовах, які представники альянсу мали з американськими колегами щодо своїх майбутніх планів щодо НАТО.

Пентагон відмовився від коментарів, а Білий дім послався на коментарі державного секретаря Марко Рубіо, зроблені в Італії в п'ятницю.

“Якщо однією з головних причин перебування США у НАТО є можливість розгортання сил у Європі для їхнього подальшого перекидання в разі інших непередбачуваних обставин, а тепер це вже не так – принаймні коли йдеться про деяких членів НАТО – то це проблема, і її потрібно вивчити”, – сказав Рубіо журналістам. 

Ці кроки стали б черговим сигналом невдоволення Трампа деякими союзниками у НАТО, як-от Німеччина та Іспанія, через “недостатню допомогу” у війні США та Ізраїлю проти Ірану. Наприкінці квітня на запитання, чи розглядатиме він виведення військ з Італії чи Іспанії, Трамп відповів: “Ну, а чому б і ні?”.

Додамо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повторив Рубіо, який перебуває з візитом у Римі, що “американська присутність у Європі важлива для нас”.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies