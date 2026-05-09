ЗМІ: союзники США в Європі очікують, що Трамп виведе більше військ з континенту

Союзники США в Європі очікують, що президент Дональд Трамп виведе більше військ з континенту, пише Bloomberg.Раніше Трамп заявив про виведення 5000 військовослужбовців з Німеччини.

Високопоставлені дипломати країн-союзників НАТО прогнозують, що Трамп оголосить про подальше скорочення військ, можливо, зокрема в Італії. Він також може скасувати план часів президентства Джо Байдена щодо розміщення ракет великої дальності в Німеччині.

Інші сценарії включають припинення участі США в деяких військових навчаннях та перенаправлення військ з країн, якими вони незадоволені, до інших, які нібито більше підтримують президента.

За словами джерел, ця ідея виникла ще під час першого терміну Трампа, коли він розглядав можливість відправлення додаткових військ до Польщі.

Вони заявили, що їхні прогнози щодо виведення військ ґрунтуються на публічних коментарях Трампа та розмовах, які представники альянсу мали з американськими колегами щодо своїх майбутніх планів щодо НАТО.

Пентагон відмовився від коментарів, а Білий дім послався на коментарі державного секретаря Марко Рубіо, зроблені в Італії в п'ятницю.

“Якщо однією з головних причин перебування США у НАТО є можливість розгортання сил у Європі для їхнього подальшого перекидання в разі інших непередбачуваних обставин, а тепер це вже не так – принаймні коли йдеться про деяких членів НАТО – то це проблема, і її потрібно вивчити”, – сказав Рубіо журналістам.

Ці кроки стали б черговим сигналом невдоволення Трампа деякими союзниками у НАТО, як-от Німеччина та Іспанія, через “недостатню допомогу” у війні США та Ізраїлю проти Ірану. Наприкінці квітня на запитання, чи розглядатиме він виведення військ з Італії чи Іспанії, Трамп відповів: “Ну, а чому б і ні?”.

Додамо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повторив Рубіо, який перебуває з візитом у Римі, що “американська присутність у Європі важлива для нас”.