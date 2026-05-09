З 2018 року Ла-Манш на невеликих човнах перетнули понад 200 тисяч мігрантів

За останні три роки кількість прибуттів мігрантів у Велику Британію на малих човнах зросла більше ніж удвічі.

Близько 60 мігрантів перетинають Ла-Манш на надувному човні, щоб отримати притулок у Великобританії, 6 березня 2024 року.

З початку ведення обліку у 2018 році понад 200 013 мігрантів перетнули Ла-Манш на невеликих човнах, повідомляє BBC.

Попередні британські уряди у країні обіцяли скоротити потік мігрантів цим маршрутом і припинити діяльність контрабандистів, які організовують небезпечні переправи. Але за останні три роки кількість прибуттів на малих човнах зросла більше ніж удвічі, досягнувши цієї нової рекордної позначки.

За даними Міжнародної організації ООН з міграції та французької влади, цього року щонайменше вісім мігрантів загинули, намагаючись перетнути Ла-Манш на човні. Минулого року було підтверджено смерть 23 осіб.

У 2018 році уряд оголосив ситуацію з кількістю мігрантів, які намагалися перетнути Ла-Манш, “надзвичайною подією” після різкого зростання кількості людей, що використовують цей маршрут.

Зростанню сприяло поєднання посиленої безпеки в портах, припинення інших незаконних маршрутів та розвиток організованої злочинності.

Уряд також зазначив, що останніми роками побільшало “червоних днів” – коли погодні умови вважаються сприятливими для перетину Ла-Маншу, – а також зросла кількість переповнених човнів.