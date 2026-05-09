Петер Мадяр анонсував святкування свого прем'єрства перед будівлею угорського парламенту

Новий голова уряду складе присягу на засіданні у суботу.

Будівля парламенту у Будапешті
Фото: EPA/UPG

Тріумфатор парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що перше засідання нового скликання перетвориться на "святкування свободи та демократії".

Як пише BBC, лідер партії "Тиса" офіційно стане прем'єром під час відкриття парламентської сесії, що незвично відбудеться у суботу. Після протокольної частини політик зібрався влаштувати "вечірку зміни режиму" на площі перед будівлею парламенту, куди запросив жителів Будапешта.

Політсила Мадяра матиме абсолютну більшість: 141 портфель у 199-місному законодавчому органі. "Фідес" Віктора Орбана зміг делегувати лише 52 депутатів, а сам прем'єр-українофоб вирішив відмовитися від мандата, як і деякі інші його високопоставлені соратники.

Наразі невідомо, чи прийде Орбан на урочистості на честь нового очільника уряду, куди мав бути запрошений у ролі гостя.  

