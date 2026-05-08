Глави МЗС країн Євросоюзу можуть ухвалити санкції вже найближчим часом.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу планують у понеділок запровадити нові санкції проти причетних до депортації українських дітей до Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в ЄС.

За словами одного з європейських дипломатів, під час зустрічі на полях Ради ЄС окремо обговорюватимуть питання викрадення українських дітей та депортацію їх до Росії.

"Ми ухвалимо додаткові санкції з цього питання", – заявив співрозмовник агентства.

Водночас наразі невідомо, їто саме потрапить до нового санкційного списку ЄС.