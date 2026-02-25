Щонайменше 20 тисяч українських дітей викрадені росіянами і перебувають на території окупантів

Українські діти, яких вдалося повернути в Україну з Росії виступили на На міжнародній конференції в Португалії «Bring Kids Back UA: Повернення українських дітей додому» за участі Олени Зеленської.

Про це повідомила Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що Росія викрала майже 20 тисяч юних українців. На початку вторгнення вивозили дітей просто дитячими будинками, цілими закладами. Так само масово вивозили дітей, чиїх батьків убили в Маріуполі та інших зруйнованих населених пунктах.

"Десятки родин були розлучені на так званих пунктах фільтрації, коли сім’ї намагалися виїхати із зони бойових дій. Батьків, що викликали якісь підозри в окупантів, відправляли до місць утримання, а дітей – до інституцій у Росії.Знаємо, як дітей вилучають із родин на окупованих територіях, приходячи зі зброєю. І тому багато українських сімей змушені переховувати малечу, буквально не випускати з дому", - йдеться в повідомленні.

Олена Зеленська наголосила на загрозі для українських підлітків, що перебувають зараз у Росії. Після досягнення повноліття їх призивають до армії, а це означає ризик участі у війні проти України.