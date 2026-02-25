Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Щонайменше 20 тисяч українських дітей викрадені росіянами і перебувають на території окупантів

Українських підлітків, яких викрала Росія призивають до армії окупантів після повноліття.

Щонайменше 20 тисяч українських дітей викрадені росіянами і перебувають на території окупантів
«Bring Kids Back UA: Повернення українських дітей додому»
Фото: Олена Зеленська

Українські діти, яких вдалося повернути в Україну з Росії виступили на На міжнародній конференції в Португалії «Bring Kids Back UA: Повернення українських дітей додому» за участі Олени Зеленської.

Про це повідомила Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що Росія викрала майже 20 тисяч юних українців. На початку вторгнення вивозили дітей просто дитячими будинками, цілими закладами. Так само масово вивозили дітей, чиїх батьків убили в Маріуполі та інших зруйнованих населених пунктах.

"Десятки родин були розлучені на так званих пунктах фільтрації, коли сім’ї намагалися виїхати із зони бойових дій. Батьків, що викликали якісь підозри в окупантів, відправляли до місць утримання, а дітей – до інституцій у Росії.Знаємо, як дітей вилучають із родин на окупованих територіях, приходячи зі зброєю. І тому багато українських сімей змушені переховувати малечу, буквально не випускати з дому", - йдеться в повідомленні.

Олена Зеленська наголосила на загрозі для українських підлітків, що перебувають зараз у Росії. Після досягнення повноліття їх призивають до армії, а це означає ризик участі у війні проти України.

