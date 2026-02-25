СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСуспільствоВійна

DeepState: росіяни скинули авіабомбу на дамбу в районі Осикового на Донеччині

Ворог скинув на дамбу тритонну авіабомбу, унаслідок чого затоплену дорогу Дружківка-Костянтинівка.

DeepState: росіяни скинули авіабомбу на дамбу в районі Осикового на Донеччині
Фото: DeepState

Росіяни скинули тритонну керовану авіабомбу на дамбу в районі населеного пункту Осикове на Донеччині. Унаслідок чого дорога Дружківка-Костянтинівка перетворилася у "суцільне болото" через підтоплення.

Про повідомляє український аналітичний OSINT-проєкт DeepState

"Противник збільшує свою активність в боях за Костянтинівку, пробуючи вплинути на логістику до міста. Спочатку московити знищили один з мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, щоб погіршити логістику Сил Оборони. Однак українські військові почали вибудовувати альтернативні шляхи, що на плани ворога сильно не вплинуло", – ідеться у повідомленні.

Тож, щоб пошкодити логістику, росіяни застосували тритонну керовану авіаційну бомбу, знищивши дамбу в районі населеного пункту Осикове. 

Унаслідок авіаудару виникло підтоплення місцевості, вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото". Наразі проїзд цим відрізком дороги неможливий.

"Сказати, що логістика в місто повністю буде зупинена не можна, адже існують інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання, пересування тощо", – додають аналітики. 

  • Російські війська створюють умови для майбутніх наступальних операцій проти Костянтинівки, використовуючи уроки, отримані під час наступу на Покровськ.
  • Як зазначають аналітики ISW, росіяни перекривають українську логістику, атакуючи і дистанційно мінуючи українські наземні лінії зв’язку за допомогою FPV-дронів і влаштовуючи засідки з використанням безпілотників.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies