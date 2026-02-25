DeepState: росіяни скинули авіабомбу на дамбу в районі Осикового на Донеччині

Росіяни скинули тритонну керовану авіабомбу на дамбу в районі населеного пункту Осикове на Донеччині. Унаслідок чого дорога Дружківка-Костянтинівка перетворилася у "суцільне болото" через підтоплення.

Про повідомляє український аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

"Противник збільшує свою активність в боях за Костянтинівку, пробуючи вплинути на логістику до міста. Спочатку московити знищили один з мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, щоб погіршити логістику Сил Оборони. Однак українські військові почали вибудовувати альтернативні шляхи, що на плани ворога сильно не вплинуло", – ідеться у повідомленні.

Тож, щоб пошкодити логістику, росіяни застосували тритонну керовану авіаційну бомбу, знищивши дамбу в районі населеного пункту Осикове.

Унаслідок авіаудару виникло підтоплення місцевості, вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото". Наразі проїзд цим відрізком дороги неможливий.

"Сказати, що логістика в місто повністю буде зупинена не можна, адже існують інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання, пересування тощо", – додають аналітики.

Російські війська створюють умови для майбутніх наступальних операцій проти Костянтинівки, використовуючи уроки, отримані під час наступу на Покровськ.