ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський: розпочався процес очищення СБУ

Вже є перші затримання серед службовців.

Зеленський: розпочався процес очищення СБУ
Фото: Скриншот

В Службі безпеки України розпочались очищення. Вже є відповідні затримання по всіх регіонах.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде", - заявив президент.

  • Затримали командувача логістики Командування Повітряних сил і голову Управління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, вони організували передачу неправомірної вигоди, аби зупинити перевірку якості укриттів. 
  • ВАКС відправив під арешт працівника одного з управлінь СБУ на Київщині. Його викрили на одержанні хабаря.
﻿
