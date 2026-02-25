Зеленський: розпочався процес очищення СБУ

В Службі безпеки України розпочались очищення. Вже є відповідні затримання по всіх регіонах.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"Були доповіді Служби безпеки України – я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде", - заявив президент.