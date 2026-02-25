Правоохоронці ліквідували чергові сім “ухилянтських схем” у Києві і ще трьох областях країни

У Києві правоохоронці викрили "ділків", які за "винагороду" обіцяли фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури.

Служба безпеки спільно з ДБР та Нацполіцією заблокували сім "ухилянтських схем" у Києві, Закарпатті, Кіровоградщині та Прикарпатті. Правоохоронці затримали організаторів оборудок.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За суми від 5 до 21 тисячі доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску", – ідеться у повідомленні відомства.

Фото: СБУ

У Києві правоохоронці викрили головного лікаря приватної клініки та завідуючу неврологічним відділенням комунальної медустанови, які разом із трьома спільниками продавали ухилянтам фіктивні меддовідки про "погане здоров’я".

Також у столиці затримано двох ділків, які за гроші обіцяли військовозобов’язаним фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури для отримання "броні".

Після оформлення "на роботу" псевдопрацівників мали відправити за кордон під виглядом службового відрядження.

Крім того, у Києві викрили сімейну лікарку, яка безпідставно направляла ухилянтів на "стаціонар" з подальшим одержанням підроблених висновків про наявність ІІ або ІІІ групи інвалідності.

У Бородянському районі Київщини правоохоронці затримали 28-річного комерсанта, який організував "трансфер" військовозобов’язаних до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів.

На Кіровоградщині співробітники обласного управління та військової контррозвідки СБУ спільно з ДБР викрили ще одного фігуранта. Ним виявився оперативний черговий місцевого ТЦК, який організував схему безпідставного "списання" потенційних призовників з військового обліку за станом здоров’я.

У Закарпатській області СБУ затримала начальника районного ТЦК, який незаконно знімав з розшуку військовозобов’язаних, що втекли за кордон. Встановлено, що воєнком особисто вносив недостовірні дані до відповідного електронного реєстру.

Фото: СБУ

В Івано-Франківську військові контррозвідники СБУ викрили контрактника та мобілізованого, які доправляли ухилянтів до кордону і показували шлях його перетину "в обхід" КПП.

За матеріалами справи, фігуранти вдягали військову форму і перевозили клієнтів у службовому авто, сподіваючись "проскочити" блокпости.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, Броварської та Святошинської окружних прокуратур міста Києва, а також Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону", – додають в СБУ.