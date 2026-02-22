Затриманій 33-річній мешканці Рівненщини повідомили про підозру у скоєнні теракту у Львові

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у скоєнні теракту у Львові.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманій 33-річній мешканці повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю", – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Як зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків, підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на те, що підозрювана скоїла теракт, який забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб.

Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування провели обшуки. Вилучили докази протиправної діяльності.

Готують клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Встановлюється причетність до теракту представників РФ.

У прокуратурі розповіли, що у ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Правоохоронці встановили, що напередодні у проміжку 23:00–23:30 за адресою на вул. Данилишина, 20 заклали два саморобні вибухові пристрої. За даними слідства, це зробила мешканка Рівненщини, яка з вересня тимчасово проживала у Львові.

Близько 00:30 на лінію "102" надійшов дзвінок із Харківської області від уже встановленої слідством особи з інформацією про нібито проникнення до магазину на вул. Данилишина. Після прибуття екіпажу поліції стався вибух, а після прибуття другого наряду – ще один.

Після встановлення вибухових пристроїв жінка втекла на таксі. Вибухівка, ймовірно, була активована дистанційно.Правоохоронцям вдалося оперативно встановити жінку. Її затримали у Старому Самборі.