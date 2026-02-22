У скоєнні теракту у Львові підозрюють 33-річну мешканку Рівненщини

У скоєнні теракту у Львові підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області, повідомили у Національній поліції.

За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

До розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

