Президент під час селектору наголосив на посиленні захисту від російських ударів у регіонах.

Президент Володимир Зеленсткий провів селектор по ситуації в регіонах після нічного удару РФ. Ворог цього разу атакував інфраструктуру водопочтачаннях в українських мімтах.

Про це глава держави повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

"Було майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити, і я дякую всім партнерам України, які працюють з нами щодня, щотижня заради постачання ракет для ППО. Захист потрібен кожного дня", – наголосив Президент.

Цього разу, за інформацією Президента, мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах.

Глава держави детально обговорив із представниками регіонів щодомасштабування захисту від російських ударів. Також Президент наголосив на важливості оперативно враховувати зміни російської тактики.

"Доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині.

Напередодні в Шосткинському районі російський дрон ударив по машині швидкої допомоги, і це був цілеспрямований удар. На жаль, три людини загинули. Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується", – каже Президент.

Щодо теракту у Львові, Володимир Зеленський підкреслив: "Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей".