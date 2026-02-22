Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росія атакувала не тільки об'єкти енергетики, а й інфраструктуру водопостачання в містах

Президент під час селектору наголосив на посиленні захисту від російських ударів у регіонах.

Зеленський: Росія атакувала не тільки об'єкти енергетики, а й інфраструктуру водопостачання в містах
Зеленський під час селекторної наради, 10 лютого 2026
Фото: Телеграм / Володими Зеленський

Президент Володимир Зеленсткий провів селектор по ситуації в регіонах після нічного удару РФ. Ворог цього разу атакував інфраструктуру водопочтачаннях в українських мімтах.

Про це глава держави повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

"Було майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити, і я дякую всім партнерам України, які працюють з нами щодня, щотижня заради постачання ракет для ППО. Захист потрібен кожного дня", – наголосив Президент. 

Цього разу, за інформацією Президента, мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах. 

Глава держави детально обговорив із представниками регіонів щодомасштабування захисту від російських ударів. Також Президент наголосив на важливості оперативно враховувати зміни російської тактики. 

"Доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині. 

Напередодні в Шосткинському районі російський дрон ударив по машині швидкої допомоги, і це був цілеспрямований удар. На жаль, три людини загинули. Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується", – каже Президент. 

Щодо теракту у Львові, Володимир Зеленський підкреслив: "Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу, наших людей".

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies