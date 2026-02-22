На Київщині унаслідок атаки РФ пошкоджено церкву

Унаслідок російської атаки 22 лютого у Бориспільському районі на Київщині пошкоджено церкву.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Внаслідок чергової атаки у Бориспільському районі пошкоджено церкву. Це ще один доказ того, що для російських терористів не існує нічого святого. Вони цілеспрямовано нищать житлові будинки, критичну інфраструктуру, школи, лікарні – і навіть храми", – наголошує начальник ОВА.

Калашник додає, що Росія вкотре демонструє свою справжню сутність – "держави-терориста, яка веде війну проти мирних людей, проти культури та духовних цінностей".

Російські війська атакували ракетами і дронами Київську область. Відомо про постраждалу, врятувати з-під завалів вдалося 8 осіб. Пошкодження зафіксовано у п’яти районах Київщини.