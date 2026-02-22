Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
РФ атакувала Київщину: пошкодження зафіксували у п'ятьох районах (оновлено)

У Фастівському районі з-під завалів врятували 8 людей, у Бориспільському – постраждала цивільна.

РФ атакувала Київщину: пошкодження зафіксували у п'ятьох районах (оновлено)
Наслідки атаки по Київщині 22 лютого
Фото: ДСНС України в Telegram

Російські війська атакували ракетами і дронами Київську область. Відомо про постраждалу, врятувати з-під завалів вдалося 8 осіб. Пошкодження зафіксовано у п’яти районах Київщини.

Фото: ДСНС Київщини

Про це повідомляє начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку по мирних населених пунктах і об’єктах критичної інфраструктури області. Станом на зараз наслідки зафіксовано у п’яти районах", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Київщини

У Бориспільському районі відомо про постраждалу людину. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. 

"Попередньо, жінка отримала травми від уламків скла — їй надається необхідна медична допомога. Також у цьому районі виникла пожежа господарчої будівлі ферми. Загоряння локалізовано", — повідомив Калашник.

У Броварському районі пошкоджено 10 приміщень у гаражному кооперативі, пожежу ліквідували.

П’ять приватних будинків зазнали пошкоджень у Фастівському районі. За інформацією ДСНС, у селі Путрівка Фастівського району з-під завалів врятовано 8 осіб, серед них — дитина. 

Також під час ліквідації наслідків обстрілу у житловому секторі села Софіївська Борщагівка рятувальники врятували чоловіка.

Фото: ДСНС Київщини

Пізніше Микола Калашник уточнив, що унаслідок масованої ворожої атаки у Фастівському районі від отриманих травм загинув 49-річний чоловік. Він помер під час транспортування в лікарню. П’ятьох постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

В Обухівському районі зафіксовано пошкодження складських приміщень та приватного будинку.

Фото: ДСНС Київщини

Усі оперативні служби працюють на місцях. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих збитків. Людям надається вся необхідна допомога.

﻿
