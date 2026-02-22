Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
РФ завдала удару по транспортній інфраструктурі Запоріжжя

За минулу добу надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

РФ завдала удару по транспортній інфраструктурі Запоріжжя
наслідки атаки РФ по ЗАпорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Уранці 22 лютого російські окупанти завдали удару по транспортній інфраструктурі Запоріжжя, повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворог вкотре атакував Запоріжжя.  Завдав удару по транспортній інфраструктурі. На щастя, минулося без постраждалих", – ідеться у повідомленні. 

За минулу добу у Запорізькій області внаслідок атак РФ по Пологівському району, дві людини загинули. Окупанти завдали 596 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.

Війська рф здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Новоолександрівці, Юліївці, Шевченківському, Таврійському, Любицькому, Розівці, Барвинівці, Залізничному, Гуляйпільському, Мирному, Лугівському, Долинці, Новоукраїнці, Чарівному, Гіркому та Верхній Терсі. 

313 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували: Кушугум, Новомиколаївку, Софіївку, Любимівку, Михайлівку, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Павлівку, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Прилуки. 

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Залізничного, Святопетрівки та Новоданилівки. 

258 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Прилук.

Надійшло 73 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

﻿
