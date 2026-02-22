РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаєва, виникли проблеми з електропостачанням

Уранці 22 лютого росіяни атакували "шахедами" енергетичну інфраструктуру міста Миколаїв. Без електропостачання – 16 тисяч абонентів.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Внаслідок ранкової атаки шахедами є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаєві. Знеструмлено 16 тисяч абонентів. Постраждалих немає", – повідомив очільник ОВА.
- Уночі 22 лютого росіяни здійснили черговий масований обстріл по містах України. У києві відомо про двох постраждалих.
- В Одеській області ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Виникли масштабні пожежі.