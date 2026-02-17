Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали

Європа потребує свого виробництва усіх типів ракет для ППО.

Володимир Зеленський
Фото: ABC News

Є необхідність розгортання масштабного виробництва ракет у Європі. Але попри багаторічні перемовини та обіцянки, питання отримання ліцензій від США на виробництво ракет для систем Patriot залишається невирішеним.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні 17 лютого.

«Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для «петріотів. Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо», - розповів Зеленський.

За його словами, Європа потребує свого виробництва усіх типів ракет для ППО. «Зараз уже є певні кроки: розбудова виробництв, розширення. Але швидкість цієї роботи ще недостатня. Обсяги можливого виробництва теж заслуговують на збільшення», - зазначив глава держави.

Він додав, що поставив міністру оборони та дипломатам завдання максимально активізувати роботу з партнерами, аби забезпечити стабільний потік готових ракет для захисту неба.

﻿
