Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали

Є необхідність розгортання масштабного виробництва ракет у Європі. Але попри багаторічні перемовини та обіцянки, питання отримання ліцензій від США на виробництво ракет для систем Patriot залишається невирішеним.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні 17 лютого.

«Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для «петріотів. Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо», - розповів Зеленський.

За його словами, Європа потребує свого виробництва усіх типів ракет для ППО. «Зараз уже є певні кроки: розбудова виробництв, розширення. Але швидкість цієї роботи ще недостатня. Обсяги можливого виробництва теж заслуговують на збільшення», - зазначив глава держави.

Він додав, що поставив міністру оборони та дипломатам завдання максимально активізувати роботу з партнерами, аби забезпечити стабільний потік готових ракет для захисту неба.