В тимчасово окупованому Луганську влаштували показову екскурсію для іноземних студентів

Під виглядом "діалогу культур" Луганськ відвідали студенти-медики з Індії, Ємену, Іраку та Сирії.

У Луганську окупаційна влада під виглядом «діалогу культур» організувала показову екскурсію для іноземних студентів-медиків з Індії, Ємену, Іраку та Сирії до православного храму в межах так званого «года єдінства народов росії».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Окупанти подали цей захід як приклад міжнародної відкритості окупованого регіону. Основною ідеєю заходу було те, що іноземна молодь нібито активно цікавиться «духовною спадщиною Донбасу». Це мало б створити враження зростання міжнародного інтересу до ТОТ.

"Насправді йдеться про чергову спробу інформаційної легітимізації окупації. Залучення іноземних студентів використовується як інструмент формування ілюзії міжнародної присутності та мовчазного схвалення дій рф на захоплених територіях", - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Окупаційна адміністрація раніше вже організовувала візити «іноземних журналістів» і політиків на Донеччину, щоб поширювати пропагандистські наративи про «відбудову Донбасу».