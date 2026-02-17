Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
В тимчасово окупованому Луганську влаштували показову екскурсію для іноземних студентів

Під виглядом "діалогу культур" Луганськ відвідали студенти-медики з Індії, Ємену, Іраку та Сирії.

Фото: Жовта стрічка

У Луганську окупаційна влада під виглядом «діалогу культур» організувала показову екскурсію для іноземних студентів-медиків з Індії, Ємену, Іраку та Сирії до православного храму в межах так званого «года єдінства народов росії».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Окупанти подали цей захід як приклад міжнародної відкритості окупованого регіону. Основною ідеєю заходу було те, що іноземна молодь нібито активно цікавиться «духовною спадщиною Донбасу». Це мало б створити враження зростання міжнародного інтересу до ТОТ.

"Насправді йдеться про чергову спробу інформаційної легітимізації окупації. Залучення іноземних студентів використовується як інструмент формування ілюзії міжнародної присутності та мовчазного схвалення дій рф на захоплених територіях", - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Окупаційна адміністрація раніше вже організовувала візити «іноземних журналістів» і політиків на Донеччину, щоб  поширювати пропагандистські наративи про «відбудову Донбасу».

  • Росіяни на ТОТ Луганщини використали дітей у пропагандистських релігійних заходах поблизу фронту. Російська церква продовжує бути співучасником процесу мілітаризації українських дітей.
