ЦПД: в Росії розгорнули масштабні кампанії пропаганди війни у школах

Школярам організовують зустрічі із учасниками так званої "СВО", багато з яких є кримінальними злочинцями.

Російська влада використовує так званий "день захисника вітчизни", який в РФ відзначають 23 лютого, для активізації пропаганди війни в школах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"В усіх школах РФ запустили масштабні пропагандистські акції — "портрет героя" та "герой із сусіднього двору". У межах цих ініціатив дітям організовують зустрічі з учасниками війни проти України, багато з яких є воєнними і кримінальними злочинцями", — ідеться у повідомленні.

У ЦПД відзначають, що головною метою таких зустрічей є мілітаризація дітей, виправдання російської агресії, пропаганда ненависті до України та агітація школярів після закінчення навчання підписувати контракт для участі в "сво".

"Попри риторику про готовність до переговорів і миру, влада рф продовжує мілітаризувати дітей, розглядаючи їх як людський ресурс для наступних воєн", — додають у Центрі.