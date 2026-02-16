Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ЦПД: в Росії розгорнули масштабні кампанії пропаганди війни у школах

Школярам організовують зустрічі із учасниками так званої "СВО", багато з яких є кримінальними злочинцями.

ЦПД: в Росії розгорнули масштабні кампанії пропаганди війни у школах
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська влада використовує так званий "день захисника вітчизни", який в РФ відзначають 23 лютого, для активізації пропаганди війни в школах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"В усіх школах РФ запустили масштабні пропагандистські акції — "портрет героя" та "герой із сусіднього двору". У межах цих ініціатив дітям організовують зустрічі з учасниками війни проти України, багато з яких є воєнними і кримінальними злочинцями", — ідеться у повідомленні.

У ЦПД відзначають, що головною метою таких зустрічей є мілітаризація дітей, виправдання російської агресії, пропаганда ненависті до України та агітація школярів після закінчення навчання підписувати контракт для участі в "сво".

"Попри риторику про готовність до переговорів і миру, влада рф продовжує мілітаризувати дітей, розглядаючи їх як людський ресурс для наступних воєн", — додають у Центрі.

