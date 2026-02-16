Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Унаслідок російської атаки по Дніпровському району Херсона поранено цивільну

Поранену жінку госпіталізували.

Унаслідок російської атаки по Дніпровському району Херсона поранено цивільну
Наслідки російського обстрілу
Фото: Нацполіція

Російські окупанти вкотре атакували Дніпровський район Херсона, унаслідок атаки поранень зазнала 63-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:00 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 63-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та забій голови", – ідеться у повідомленні.

Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

