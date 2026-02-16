Унаслідок російської атаки по Дніпровському району Херсона поранено цивільну

Російські окупанти вкотре атакували Дніпровський район Херсона, унаслідок атаки поранень зазнала 63-річна жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 16:00 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 63-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та забій голови", – ідеться у повідомленні.
Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Сьогодні близько 12:20 російські окупанти атакували з дронів одну з лікарень у Херсоні. Унаслідок ворожого удару постраждали двоє працівниць медзакладу.