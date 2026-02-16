Унаслідок російської атаки по Дніпровському району Херсона поранено цивільну

Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

"Близько 16:00 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 63-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та забій голови", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies