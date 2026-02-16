Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, постраждала людина

Під обстрілами РФ опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, постраждала людина
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 16 лютого російські окупанти атакували з артилерії та дронами Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Відомо про пошкодження та пораненого.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Впродовж дня ворог понад 40 разів атакував область безпілотниками та артилерію", – ідеться у повідомленні. 

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток та автівки. 

У Нікополі поранений 55-річний чоловік. Його госпіталізували.

У Синельниківському районі ворог поцілив по Васильківській громаді. Там понівечена сільгосптехніка. Горіла оселя.

﻿
