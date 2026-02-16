Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, постраждала людина

Під обстрілами РФ опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

Упродовж дня 16 лютого російські окупанти атакували з артилерії та дронами Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Відомо про пошкодження та пораненого.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Впродовж дня ворог понад 40 разів атакував область безпілотниками та артилерію", – ідеться у повідомленні.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток та автівки.

У Нікополі поранений 55-річний чоловік. Його госпіталізували.

У Синельниківському районі ворог поцілив по Васильківській громаді. Там понівечена сільгосптехніка. Горіла оселя.