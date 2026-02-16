Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони знищили російську ДРГ на північ від Покровська на Донеччині

Українські військові продовжують контролювати північ Мирнограда.

Сили оборони знищили російську ДРГ на північ від Покровська на Донеччині
росіяни ативізували спроби просочитися на півночі Покровська
Фото: скріншот з відео 7 корпусу ДШВ

Сили оборони України виявили та знищили російську ДРГ на північ від Покровська Донецької області.

Про це повідомляє угруповання військ "Схід".

Зазначається, що підрозділи Сил оборони в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника та від початку доби відбили 39 російських штурмів.

Українські військові продовжують контролювати північну частину Покровськ. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, після чого по них завдається вогневе ураження. Зокрема, на північ від міста була виявлена та знищена російська диверсійно-розвідувальна група.

Також українські підрозділи контролюють північну частину Мирноград. Водночас противник посилює тиск на північні райони міста. Сили оборони проводять пошуково-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування загарбників. Знищується бойова техніка, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп.

За інформацією військових, російські війська зазнають значних втрат у живій силі й техніці.

За тиждень оборонці Покровсько-Мирноградської агломерації ліквідували та поранили 255 російських військових.

Крім того, українські захисники знищили та пошкодили 19 одиниць авто- й мототехніки, одну бронемашину, 575 ударних дронів, а також 20 точок запуску і пунктів управління безпілотниками.

  • Сили оборони проводять контрнаступальні та штурмові дії на Олександрівському напрямку, а також в районі Гуляйполя. Оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.
