Сили оборони знищили російську ДРГ на північ від Покровська на Донеччині

Сили оборони України виявили та знищили російську ДРГ на північ від Покровська Донецької області.

Про це повідомляє угруповання військ "Схід".

Зазначається, що підрозділи Сил оборони в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника та від початку доби відбили 39 російських штурмів.

Українські військові продовжують контролювати північну частину Покровськ. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, після чого по них завдається вогневе ураження. Зокрема, на північ від міста була виявлена та знищена російська диверсійно-розвідувальна група.

Також українські підрозділи контролюють північну частину Мирноград. Водночас противник посилює тиск на північні райони міста. Сили оборони проводять пошуково-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування загарбників. Знищується бойова техніка, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп.

За інформацією військових, російські війська зазнають значних втрат у живій силі й техніці.

За тиждень оборонці Покровсько-Мирноградської агломерації ліквідували та поранили 255 російських військових.

Крім того, українські захисники знищили та пошкодили 19 одиниць авто- й мототехніки, одну бронемашину, 575 ударних дронів, а також 20 точок запуску і пунктів управління безпілотниками.