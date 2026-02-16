У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоПодії

Глава УГКЦ передав Папі списки близько 400 військовополонених і зниклих безвісти українців

Блаженніший Святослав особисто склав ці списки.

Глава УГКЦ передав Папі списки близько 400 військовополонених і зниклих безвісти українців
Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук)
Фото: о. Тарас Жеплінський

Предстоятель УГКЦ  Блаженніший Святослав Шевчук поділився, що цього тижня мав можливість особисто передати Папі Леву списки майже 400 військовополонених і зниклих безвісти українців.

Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ.

 «При цьому я пояснив, що ці списки не взяті з відкритих джерел. Щоразу, коли я відвідую наші громади в різних містах і селах України, до мене приходять батьки, матері, дружини й діти і зі сльозами на очах просять про порятунок своїх близьких. Саме тоді я отримую ці імена. Я сказав: „Святіший Отче, … імена наших бійців, які перебувають у полоні, — тепер у ваших руках. Наш народ має глибоке відчуття, що відтепер їхні імена є також у руках Божих“», - сказав глава УГКЦ.

Папа запевнив, що зробить усе можливе, щоб посприяти пошуку та звільненню людей, і що постійно молиться за український народ.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies