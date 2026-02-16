Глава УГКЦ передав Папі списки близько 400 військовополонених і зниклих безвісти українців

Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук поділився, що цього тижня мав можливість особисто передати Папі Леву списки майже 400 військовополонених і зниклих безвісти українців.

Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ.

«При цьому я пояснив, що ці списки не взяті з відкритих джерел. Щоразу, коли я відвідую наші громади в різних містах і селах України, до мене приходять батьки, матері, дружини й діти і зі сльозами на очах просять про порятунок своїх близьких. Саме тоді я отримую ці імена. Я сказав: „Святіший Отче, … імена наших бійців, які перебувають у полоні, — тепер у ваших руках. Наш народ має глибоке відчуття, що відтепер їхні імена є також у руках Божих“», - сказав глава УГКЦ.

Папа запевнив, що зробить усе можливе, щоб посприяти пошуку та звільненню людей, і що постійно молиться за український народ.