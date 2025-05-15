"Коли до нас приїхав святий папа Іван Павло ІІ, українці вірили, що комунізм більше ніколи не повернеться на нашу землю. Сьогодні ми віримо, що приїзд Папи допоможе зупинити війну в Україні".

Новобраний Папа Римський Лев XIV прийняв Блаженнішого Святослава, Отця і Главу Української греко-католицької церкви. Зустріч відбулася 15 травня у приміщенні бібліотеки Апостольського палацу.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

Святослав привітав ЛеваXIV з обранням на служіння Вселенського Архиєрея і подякував за перші слова та жести, які він зробив щодо України.

"Український народ уже схарактеризував Вас як Папу миру. Минулої неділі ми почули Ваші слова про те, що біль українського народу є у Вашому серці. Ваш заклик про справжній, справедливий і довготривалий мир особливо актуальний у цей час, а турбота про полонених та депортованих дітей виявляє Вашу особливу батьківську увагу до перших жертв війни в Україні", - сказав він.

Глава УГКЦ розповів Леву, що його заклики про припинення війни надзвичайно важливі для українського народу. Він також запросив Папу відвідати Україну.

"Коли до нас приїхав святий папа Іван Павло ІІ, українці вірили, що комунізм більше ніколи не повернеться на нашу землю. Сьогодні ми віримо, що приїзд Папи допоможе зупинити війну в Україні. Очевидно, час і нагоду визначає Господь, але вважаю своїм обов’язком передати Вам запрошення від мільйонів українців, які чекають Вас", - сказав Блаженніший Святослав.

Святіший Отець Лев XIV запевнив Предстоятеля УГКЦ: "Я є з українським народом. Святий Престол і надалі сприятиме та створюватиме всі необхідні умови для діалогу й супроводжуватиме український народ у цей страшний час історії".

Глава УГКЦ передав Папі Левові XIV списки українців, які перебувають у російському полоні. Відтак розповів про співпрацю з папою Франциском у справі звільнення полонених різних категорій і попросив продовжувати її.

На завершення аудієнції Предстоятель УГКЦ подарував Папі символічну картину художника Богдана Пилипіва, батька загиблого українського воїна Андрія. Картина називається "Молитва-реквієм".