Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Глава УГКЦ побував на аудієнції у Папи Лева XIV, запросив його в Україну і подарував картину

"Коли до нас приїхав святий папа Іван Павло ІІ, українці вірили, що комунізм більше ніколи не повернеться на нашу землю. Сьогодні ми віримо, що приїзд Папи допоможе зупинити війну в Україні".

Глава УГКЦ побував на аудієнції у Папи Лева XIV, запросив його в Україну і подарував картину
Папа Лев XIV і Глава УГКЦ
Фото: УГКЦ

Новобраний Папа Римський Лев XIV прийняв Блаженнішого Святослава, Отця і Главу Української греко-католицької церкви. Зустріч відбулася 15 травня у приміщенні бібліотеки Апостольського палацу. 

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

Святослав привітав ЛеваXIV з обранням на служіння Вселенського Архиєрея і подякував за перші слова та жести, які він зробив щодо України. 

"Український народ уже схарактеризував Вас як Папу миру. Минулої неділі ми почули Ваші слова про те, що біль українського народу є у Вашому серці. Ваш заклик про справжній, справедливий і довготривалий мир особливо актуальний у цей час, а турбота про полонених та депортованих дітей виявляє Вашу особливу батьківську увагу до перших жертв війни в Україні", - сказав він. 

Глава УГКЦ розповів Леву, що його заклики про припинення війни надзвичайно важливі для українського народу. Він також запросив Папу відвідати Україну.

"Коли до нас приїхав святий папа Іван Павло ІІ, українці вірили, що комунізм більше ніколи не повернеться на нашу землю. Сьогодні ми віримо, що приїзд Папи допоможе зупинити війну в Україні. Очевидно, час і нагоду визначає Господь, але вважаю своїм обов’язком передати Вам запрошення від мільйонів українців, які чекають Вас", - сказав Блаженніший Святослав.

Святіший Отець Лев XIV запевнив Предстоятеля УГКЦ: "Я є з українським народом. Святий Престол і надалі сприятиме та створюватиме всі необхідні умови для діалогу й супроводжуватиме український народ у цей страшний час історії".

Глава УГКЦ передав Папі Левові XIV списки українців, які перебувають у російському полоні. Відтак розповів про співпрацю з папою Франциском у справі звільнення полонених різних категорій і попросив продовжувати її.

На завершення аудієнції Предстоятель УГКЦ подарував Папі символічну картину художника Богдана Пилипіва, батька загиблого українського воїна Андрія. Картина називається "Молитва-реквієм".

Папа Лев і Глава УГКЦ Святослав
Фото: УГКЦ
Папа Лев і Глава УГКЦ Святослав
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies